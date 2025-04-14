إنطلاق حملة تلقيح المواشي من الحمى القلاعية نهاية أفريل

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، عن إنطلاق حملة تلقيح وطنية مكثفة ضد الحمى القلاعية. ابتداء من نهاية شهر أفريل.

وأضاف الوزير خلال زيارة عمل وتفقد اليوم الإثنين إلى ولاية تلمسان، أنه تم اقتناء مليوني جرعة لحماية القطيع الوطني.

وفيما يخص شعبة الحليب، أكد الوزير، أن النتائج الإيجابية المتحصل عليها بعد تجربة دمج الحليب الطازج المنتج محليا في إنتاج الحليب المبستر ذو السعر المقنن “25 دينار/للتر) على مستوى الملبنات العمومية. سيتم تعميمها على الملبنات الخاصة ابتداء من شهر ماي القادم. بموجب قرار وزاري مشترك سينشر قريبا في الجريدة الرسمية. مما سيساهم في بعث الإنتاج الوطني، تقليص فاتورة استيراد مسحوق الحليب، و تعزيز إنتاج الحليب و اللحوم الحمراء.

كما ثمّن الوزير النتائج المحققة في مجال الصيد البحري و تربية المائيات، و طمأن الفلاحين و المستثمرين الراغبين في تربية المائيات البحرية و القارية. أنه تم اتخاذ اجراءات عملية لتوفير صغار و تغذية الأسماك من أجل إعادة بعث هذه الشعبة. لا سيما تحقيق إنتاج 6000 طن من سمك البلطي الأحمر خلال السنتين القادمتين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور