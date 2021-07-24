إنطلاق حملة تلقيح واسعة ضد كورونا لفائدة مواطني قسنطينة

انطلقت صبيحة اليوم السبت، حملة تلقيح واسعة ضد وباء كورونا، لفائدة مواطني قسنطينة، من طرف فرق طبية تابعة لمديرية الحماية المدنية للولاية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد إنطلقت العملية بداية من الساعة التاسعة صباحا، وستستمر خلال الأيام القادمة، عبر 6 نقاط رئيسية وهي :

المقاطعة الإدارية علي منجلي: نقطة التلقيح الأولى بثانوية بولشفار بالوحدة الجوارية 20، ونقطة التلقيح الثانية، بمتوسطة ثنيو احمد بالوحدة الجوارية 18.

وفي بلدية الخروب: نقطة التلقيح الثالثة بالمدرسة الابتدائية الاخوة براهمية حي القطار، ونقطة التلقيح الرابعة في المدرسة الابتدائية شعواو عبد الله بحي صالح الدراجي، ونقطة التلقيح الخامسة، بالفرع البلدي ماسينيسا بالمدينة الجديدة ماسينيسا. ونقطة التلقيح السادسة، بالفرع البلدي عين النحاس بالقطن العمراني عين النحاس.

أما في بلدية عين اعبيد: نقطة التلقيح السابعة في قاعة العلاج قرية بن يعقوب بلدية ابن باديس، ونقطة التلقيح الثامنة، في قاعة العلاج قرية الحمبلي بلدية ابن باديس.

وفي بلدية قسنطينة: تخصيص مقر الوحدة الثانوية سيساوي سليمان، لتلقيح أعوان ومستخدمي سلك الحماية المدنية.