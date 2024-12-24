إنطلاق فعاليات لقاء الحكومة مع الولاة

إنطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات لقاء الحكومة مع الولاة، بقصر الأمم “نادي الصنوبر”، بالجزائر العاصمة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

هذا وتنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لقاء الحكومة مع الولاة يومي 24 و25 ديسمبر بقصر الأمم نادي الصنوبر.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإن اللقاء سيحمل شعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”.

وسيعكف المشاركون في اللقاء على مناقشة آليات تحقيق تنمية محلية مستدامة، وكذا تحديات تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي.

أما بخصوص الاقتصاد المحلي، فستتم مناقشة التحديات لخلق الثروة وفرص الشغل. ورقمنة وعصرنة المرافق العمومية الجوارية. وكذا التخطيط العمراني لضمان بيئة حياة ذات جودة.

كما يرمي هذا اللقاء إلى تحديد الرهانات الجديدة التي تواجه الجماعات المحلية.

ويشكل هذا الاجتماع بين الحكومة والولاة فرصة لرسم خارطة طريق جديدة تمكن مختلف المسيرين على المستويين المركزي والمحلي من الآليات الاجتماعية والاقتصادية والرقمية بما يساهم في تحقيق حوكمة محلية فعالة.

وسيتم تنظيم 5 ورشات عمل تتناول الآليات المالية والميزانية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية المتوازنة والمستدامة. تحديات الأمن الغذائي والمائي تنمية الاقتصاد المحلي، وعصرنة الخدمات العمومية الجوارية والحوكمة الحضرية المستدامة.