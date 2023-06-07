إنطلاق محاكمة بدوي وعبد المالك بوضياف

إفتتحت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، ملف الفساد المتابع به الوزير الأول السابق نورالدين بدوي. و الوزير السابق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بصفتهما واليان لولاية قسنطينة و43 متهم.

كما يتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع فساد تتعلق بمنح صفقات إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية. ومخالفة لقانون الصفقات العمومية. الى جانب إكتشاف ثغرة مالية كبيرة التي شاهدتها اشغال مشروع تشديد مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة. التي انطلقت سنة 2000 ولم تكتمل الى غاية 2013 ،فضلا عن اشغال البناء و التجهيزات التي كلفت الملايير من الدينارات وكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة .

هذا وقد رافع المحامي هبول عبد الله المتاسس في العديد من المتهمين هيئة الدفاع أثناء تقديم الدفوع الشكلية الذي طالب بإستبعاد تقرير المفتشية العامة واعتبره مزور ، و لم يؤشر الى تاريخ استجواب المعنيين و لا حتى اسماء الخبراء ،كما طالبت هيئة دفةع المتهمين ببطلان الاجراءات المتابعة الجزائية كون ان الوقائع شملها التقادم .