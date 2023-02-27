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إنطلاق مشروع ترميم وتجهيز قاعة العروض الكبرى لدار الثقافة بقالمة

بقلم قناة النهار
إنطلاق مشروع ترميم وتجهيز قاعة العروض الكبرى لدار الثقافة بقالمة
ترميم وتجهيز
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إنطلاق مشروع ترميم وتجهيز قاعة العروض الكبرى لدار الثقافة بقالمة

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رابط دائم : https://nhar.tv/kheBW
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