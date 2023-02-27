الوطني إنطلاق مشروع ترميم وتجهيز قاعة العروض الكبرى لدار الثقافة بقالمة بقلم قناة النهار نشر في 27 فيفري 2023 - 09:48 ترميم وتجهيز شارك غرِّد أرسل 27 0 إنطلاق مشروع ترميم وتجهيز قاعة العروض الكبرى لدار الثقافة بقالمة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kheBW اقرأ أيضا شحن 3 طائرات بأكثر من 70 طن مساعدات اتجاه سوريا الوطني 12 فيفري الوزير الأول: تأميم المحروقات سمح للجزائر ببسط سيادتها على حقولها النفطية والغازية الوطني 23 فيفري وزير الصناعة الصيدلانية: هذا موعد إنتاج قارورات الأنسولين ودواء السرطان بالجزائر الوطني 12 فيفري مير القبة سابقا لعجايلية مختار: بعض الهيئات منحت لـ"البوشي" الضوء الأخضر للاستيلاء على جزء من حديقة القبة الوطني 08 فيفري ثلوج كثيفة وصقيع على 17 ولاية الوطني 10 فيفري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين الوطني 20 فيفري وزير البريد: نولي أهمية كبيرة للمبادلات التجارية الالكترونية الوطني 18 فيفري إستلام ثالث سفينة تونة من صنع جزائري بميناء زموري الوطني 22 فيفري وزير النقل : إستغلال عربة لصيانة أخرى..أمر لازم نديرولو حد الوطني 18 فيفري صيرفة إسلامية: إيداع 500 مليار دج إلى غاية أوت 2022 الوطني 21 فيفري