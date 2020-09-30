إنطلاق معرض بكين الدولي للسيارات 2020 بعد إغلاق دام 5 أشهر

إنطلقت الدورة الـ16 من معرض بكين الدولي للسيارات في العاصمة الصينية.

المعرض الذي يستمر على مدار 10 أيام وينتهي في الخامس من أكتوبر المقبل، إفتتح في مدينة ووهان الصينية.

وتكون بذلك الصين قد نجحت في إقامة أول معرض دولي للسيارات في أعقاب جائحة كورونا.

في وقت الذي تسعى خلاله شركات صناعة السيارات إلى جذب الزبائن مجددا رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

حيث حظي بحضور جماهيري كبير بكثافة كونها الحدث الدولي الوحيد في القطاع لعام 2020.

ويكشف المعرض عن أحدث الابتكارات في صناعة السيارات.

إلى جانب أهميته في تعزيز الثقة في صناعة السيارات والمساعدة في التعافي المطرد لصناعة السيارات الصينية.