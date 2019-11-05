إنطلاق ملتقى دولي حول أثر إستعمال الطائرات بدون طيار بنادي الجيش

أشرف رئيس قسم الإستعمال والتحضير بقيادة قوات الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، على افتتاح فعاليات ملتقى متعدد الجنسيات حول أثر إستعمال الطائرات بدون طيار على الأمن الجوي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، سيتم تنظيم هذا الملتقى، يومي 5 و6 نوفمبر الجاري، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس.

وتأتي هذه الفعالية، في إطار تنفيذ برنامج أنشطة التعاون العسكري المتعدد الأطراف لمبادرة “5+5 دفاع” 2019.

وحضر الإفتتاح، ممثلين عن البلدان الأعضاء في المبادرة “5+5 دفاع”، بالإضافة إلى ممثلين عن قيادات القوات البرية والجوية والبحرية وقيادة الدرك الوطني.

وكذا ممثلين عن السلطات المدنية المعنية، على غرار مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوي، والمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية بوزارة الأشغال العمومية والنقل.

للإشارة، تجري أشغال الملتقى، الذي يهدف إلى تبادل المعارف والخبرات بين مختلف أعضاء المبادرة “5+5 دفاع” في مجال السلامة الجوية، على شكل محاضرات ومداخلات ينشطها محاضرين عسكريين ومدنيين.

تتمحور هذه المحاضرات، حول الرهانات الأمنية للطائرات بدون طيار والتحديات القانونية التي تواجه الحركة الجوية.

وكذا التهديدات التي تمثلها الطائرات، على سلامة الطيران المدني وعلى منشآت المطارات.

بالإضافة إلى دراسة الحلول التقنية لمجابهة المخاطر الناجمة، عن استعمال هذا النوع من الطائرات.