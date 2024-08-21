إنطلاق ناقلة إينيكر المحمولة “بالفيول” إلى لبنان الساعات القليلة القادمة

أعلنت سوناطراك، أن عملية إنطلاق ناقلة عين أكر المحمولة بمادة الفيول، باتجاه لبنان. ستكون مساء اليوم. حيث ستشمل هذه الناقلة النفطية أول شحنة تقدر بـ 30 ألف طن من مادة الفيول كمرحلة أولى.

للإشارة فإن هذه العملية، تأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر بإمداد لبنان الشقيق بالكميات اللازمة من مادة الفيول. من أجل تشغيل محطات الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد، الأمر الذي يجسد علاقات التضامن والأخوة بين البلدين.