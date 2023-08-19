إنطلاق ندوة تعزيز التلاحم وتأمين المستقبل بالـCIC

إنطلقت اليوم السبت، الندوة الوطنية المتعلقة بالمبادرة الوطنية وتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال CIC بالجزائر.

ويحضر الندوة 1200 مشارك من قادة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والنقابات والمنظمات الوطنية والمهنية. والكفاءات والنخب الوطنية الأكاديمية والفكرية والإعلامية.

بالإضافة إلى ذلك جمعيات المجتمع المدني بمختلف مجاالت نشاطها، والمرجعيات المجتمعية من الأعيان والزوايا والأئمة. ومن ممثلين عن الجالية الوطنية بالخارج.

وسيتم خلال الندوة الوطنية الإعلان عن “أرضية المبادرة” ومسارات العمل الوطني المشترك في المرحلة المقبلة. على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وتهدف الندوة، إلى تمتين الجبهة الداخلية وحماية تماسك النسيج المجتمعي. وتعبئة كل القوى الوطنية الحية لمواجهة التحديات القائمة والتصدي للمخاطر التي تتهدد الوطن. والتكامل في الأدوار مع جهود مؤسسات الدولة الجزائرية.