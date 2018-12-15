إنعقاد مجلس الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي هذا الإثنين

سيعقد مجلس الأعمال الجزائري الكوري الجنوبي، في دورته الخامسة بالجزائر العاصمة هذا الإثنين، والذي يجمع مؤسسات إقتصادية من البلدين، وفق ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.

ويأتي هذا المجلس على هامش زيارة الوزير الأول لجمهورية كوريا الجنوبية، غدا الأحد في زيارة رسمية إلى الجزائر بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى.

أين ستكرس زيارة الوزير الكوري الجنوبي لمناقشة العلاقات الثنائية، وسبل ووسائل ترسيخ الشراكة الثنائية .

كما ستكون فرصة من أجل تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.