إنفاق الجزائريين على رسوم تأشيرة شنغن سينفجر

تدرس المفوضية الأوروبية زيادة رسوم تأشيرة شنغن، يجب على المتقدمين للحصول على تأشيرة لأوروبا أن يتوقعوا ارتفاع تكلفة طلباتهم قريبًا. وهذا ما ينبثق عن مشروع المفوضية الأوروبية الذي يأتي بمبادرة جديدة لزيادة هذه التكاليف.

والواقع أن أوروبا تخطط لزيادة رسوم طلب التأشيرة بنسبة 12%، أي بزيادة قدرها 10 يورو.

لمحاولة الإجابة على هذا السؤال، قام موقع Visa Schengen المتخصص بإعداد دراسة جديدة بناءً على أرقام من Trading Economy.

وتبين هذه الدراسة أن زيادة رسوم تأشيرة شنغن، حال اعتمادها، ستكلف الجزائريين أكثر من 36 مليون أورو.

وتكشف هذه الإحصائيات أيضًا أن المواطنين الجزائريين، الذين هم من بين الخمسة الأوائل المتقدمين للحصول على تأشيرات شنغن. يقدمون ما معدله 410.000 طلب سنويًا.

ومن ناحية أخرى، إذا استمرت هذه الزيادة، فإن هذا المبلغ سيرتفع، في عام 2024. إلى 36,8 مليون يورو في المتوسط. أو 31% من متوسط ​​الراتب الشهري في الجزائر حسب بيانات Trading Economy.

ومن المهم أن نتذكر أن هذا المبلغ لا يشمل فقط رسوم التأشيرة التي قد تزيد من 80 إلى 90 يورو. بل يشمل أيضا تكلفة تذكرة السفر والمصاريف الأخرى المتعلقة بالإقامة.

ويهيمن الصينيون والجزائريون على ترتيب الجنسيات الأكثر طلبا للتأشيرات الفرنسية.

وللعلم، في عام 2019، وخاصة قبل أزمة جائحة كوفيد-19، أنفق الجزائريون ما مجموعه 60 مليون أورو مقابل 670 ألف طلب مقدم.

وانخفض هذا الرقم بسبب جائحة كوفيد-19 التي تسببت بإغلاق الحدود وتعليق السفر، ليصل إلى 35.2 مليون يورو.

وبين عامي 2017 و2022، كان المواطنون الصينيون هم أبرز المتقدمين للحصول على التأشيرات الفرنسية. حيث تم التعبير عن إجمالي 2.3 مليون طلب خلال هذه الفترة.

علاوة على ذلك، يحتل المواطنون الجزائريون المركز الثاني في هذا التصنيف.

وبالفعل، قدم الجزائريون أكثر من مليوني طلب تأشيرة لفرنسا إلى الخدمات القنصلية في الجزائر.

علاوة على ذلك، بين عامي 2020 و2022، سجل الجزائريون زيادة في رفض طلبات التأشيرة لفرنسا.