إنفانتينو يهنئ وليد صادي

تلقى وليد صادي، التهاني من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، جياني إنفانتينو، بمناسبة انتخابه على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” للعهدة الأولمبية المقبلة.

وجاء في رسالة السويسري إلى صادي: “السيد الرئيس. تفضلوا بقبول أحر تحياتي وأصدق تهانيّ على إعادة انتخابكم رئيسًا للاتحاد الجزائري لكرة القدم.”

كما اغتنم رئيس أعلى هيئة كرة في العالم الفرصة من أجل التعبير لرئيس “الفاف” وليد صادي. عن امتنانه لجهوده، ومساهمته القيمة، في تطوير رياضة كرة القدم وتعزيز قيمها في الجزائر وإفريقيا.

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