“إنفانتينو” يُقرب الجزائر من المُشاركة في مونديال قطر !!

أكد رئيس الفيفا “جياني إنفانتينو” أن أغلب الإتحادات الكروية تؤيد قرار مُشاركة 48 مُنتخبا في منافسة كأس العالم المُقررة بقطر سنة 2022.

وقال إنفانتينو أمس الخميس على هامش إختتام القمة التنفيذية للفيفا التي إمتدت من ال11 إلى ال13 ديسمبر:”معظم الإتحادات تدعم هذه الفكرة لأن 16 منتخبا آخرين سيشاركون في البطولة وسيحلم 50 أو 60 منتخبا آخرين بالتأهل للمونديال، وهو ما سيجعل هناك فرق كبير في التحضير للبطولة”.

وأضاف المسؤول الأول على الهيئة الكروية العالمية أن القرار النهائي فيما يخص مُشاركة 48 منتخبا في مونديال قطر سيتخذ في شهر مارس من السنة القادمة.

وفي حال ترسم القرار سيكون المنتخب الوطني في أفضل رواق للتأهل بما أن عدد المنتخبات الإفريقية المُشاركة في المحفل العالمي سيرتفع إلى حوالي 9 منتخبات.