إنفجار وحريق هائل في مصفاة نفطية بالولايات المتحدة

أصيب 6 أشخاص على الأقل، إثر إندلاع حريق في مصفاة نفطية بمدينة مارتينيز في مقاطعة كونترا كوستا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وحسب شبكة CBS الأمريكية، إندلع الحريق في مصفاة نفطية في مارتينيز. وأصدرت السلطات المحلية، توجيهات للمواطنين بالاحتماء في أقرب ملجأ.

وجاء في توصيات السلطات الصحية المحلية لسكان المناطق القريبة: “الرجاء الدخول إلى المنازل، وإغلاق جميع النوافذ والأبواب. وإيقاف تشغيل أجهزة التدفئة ومكيفات الهواء والمراوح. إذا لم تكن تستخدم الموقد يُرجى إغلاق صمامات المداخن وفتحات التهوية. وإغلاق الفجوات حول الأبواب والنوافذ باستخدام الشريط اللاصق أو المناشف المبللة”.

ووقع الحادث في مصفاة تابعة لشركة Martinez Refining Company، وتم نقل أربعة من المصابين الستة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت الشركة أن جميع الموظفين الموجودين في الموقع قد تم حصرهم.

وقال قائد كتيبة إطفاء مقاطعة كونترا كوستا بوب أطلس، في مؤتمر صحفي أقيم بينما كانت صفارات الإنذار لا تزال تُسمع في الخلفية، إن ثلاثة من العاملين أصيبوا بإصابات طفيفة غير محددة.

وأضاف أطلس أن الحريق كان متأججا مع وجود كمية غير معروفة من الوقود المتبقي.

https://x.com/WatanNews/status/1885973561078095931