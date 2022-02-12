إنقاذ أربعينية سقطت ببئر عمقها 20 مترا في غرداية

تمكن أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية ضاية بن ضحوة في غرداية، اليوم السبت، من إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 43 سنة سقطت داخل بئر تقليدي عمقه 20 مترا وفيه حوالي متر ماء.

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار، فإن المرأة أصيبت بكدمات متعددة. أين تم إخراجها واسعافها في عين المكان. ونقلها على جناح السرعة إلى مستشفى الدكتور ترشين إبراهيم من أجل تلقي الاسعافات الضرورية.

كما وجهت مديرية الحماية المدنية نداء لاصحاب البساتين، بتغطية الأبار بإحكام لتفادي وقوع أي خطر سقوط إنسان أوحيوان.

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برج بوعريريج: إنقاذ إمرأة بعد سقوطها في بئر

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج اليوم السبت، من إنقاذ إمرأة مختلة عقليا بعد سقوطها داخل بئر ببلدية اولاد دحمون. وتم إنقاذ المرأة التي تبلغ من العمر 57 سنة على الساعة 11 صباحا بعد سقوطها داخل بئر على عمق 17 مترا داخل محيط مسكنها العائلي ببلدية أولا د دحمان. طالع ايضا: برج بوعريريج: إصطدام تسلسلي بين حافلتين وسيارتين بالطريق السيار شرق غرب مقطع قمور

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