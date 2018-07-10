إنقاذ أعضاء فريق كرة القدم ومدربهم العالقين بالكهف في تيلاندا

تمكنت فرق الإنقاذ التيلاندية، من انتشال أعضاء فريق كرة القدم المدرسي ومدربهم العالقين في كهف جبلي الذي غمرت منافذه مياه الأمطار قبل 10 أيام.

وحسب قناة ” سبرينغ نيوز”، فإن فرق الإنقاذ نقلت الصبية ومدربهم إلى المستشفى، من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

كما أعلنت السلطات التيلاندية صباح اليوم عن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية إنقاذ فتية الكهف.

وقال رئيس فرقة الإنقاذ “نارو نغساك أساتاناكورن”، إنّ 19 من أعضاء الفريق توجهوا إلى داخل الكهف

لاستخراج ماتبقى من أفراد الفريق المدرسي لكرة القدم ومدربهم دفعة واحدة خلال اليوم.