إنقاذ أكثر من 200 مهاجر غير شرعي بالسواحل الليبية

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إنقاذ أكثر من 200 مهاجر غير شرعي بالسواحل الليبية
بقلم م. فيصل

أنقذت اليوم الجمعة قوات خفرالسواحل أكثر من200 مهاجر غير شرعي تعطل قاربان يقلونهم قبالة سواحل مدينتي صبراتة وزوارة غرب طرابلس.

وصرح المتحدث باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم إن دورية لخفر السواحل تمكنت من إنقاذ 202 حراڨ.

حيث كانوا على متن قاربين مطاطيين, وذلك بعد تعطل محركيهما حسبما صرح به لصحافة.

كما تم إنقاذ المهاجرين في عمليتين منفصلتين، الأولى تمت على مسافة 29 ميلا  شمال شرق صبراتة.

أنقذ  فيها خفر السواحل قاربا على متنه 92 مهاجرا، تم الوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية .

فيما تمكن في عملية ثانية من إنقاذ 110 مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب على بعد25 ميلا شمال زوارة.

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