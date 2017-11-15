إنقاذ حيتان كبيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية

تم أمس الثلاثاء، إنقاذ 6 حيتان من فصيلة العنبر، بعدما جرفتها المياه إلى الشاطئ الشمالي للجزيرة بحسب مسؤولين في مجال البيئة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن الحيتان تم انقاذها بإستعمال حبال وقوارب وقد تم إعادتها إلى المياه.

المسؤولون عن حماية البيئة، تحدثوا عن نفوق 4 حيتان أخرى دون معرفة السبب في ذلك

لكنهم أكدو انه سيتم معرفة سبب وفاتها.

كما أكدوا أن حيتان العنبر من بين أكبر الثديات على وجه الأرض، ويجهل لحد اليوم السبب في قدومها إلى المياه الضحلة.

الحيتان النافقة ستدفن، وهذا تجنبا لتراكم الغازات بداخلها مخافة إنفجارها.