إنقاذ سبعيني تسبب في تحطيم مسكنه العائلي وتعريض جيرانه للخطر

على إثر شكوى قدمها سكان إحدى العمارات بحي سيدي الموفق ببلدية معسكر قام عناصر ااشرطة بإنقاذ شخص في السبعينيات من عمره بمسكنه العائلي في الطابق الرابع.

بإعتباره يشكل تهديدا لسكان العمارة حيث و بعد التحقيق المنجز تم إيجاد الرجل محاصرا بالاوساخ والروائح الكريهة وبقايا التحطيم والتخريب الذي أحدثه داخل منزله.

حيث قام بنزع البلاط وتحطيم قنوات الصرف الصحي مما بات مصدر خطر للجيران بنفس العمارة.

هذا وقد عثر على الرجل الذي كان يقطن وحيدا بشقته لعدة سنوات في وضع صحي سيئ.

ليتم تحويله الى المصالح الاستشفائية و تقديم الاسعافات الاولية كما تم تقديمه الى العدالة التي امرت بوضعه بمستشفى الامراض العقلية بوهران.