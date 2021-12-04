إنقاذ 23 شخصا منهم 14 طفلا حاصرتهم الثلوج في البليدة!

رحلة سياحية نظّمتها روضة أطفال كادت تتحوّل إلى حجيم

الجيش والحماية المدنية ينقذان 12 مركبة على متنها عائلات بعدما حاصرتها الثلوج في تيكجدة

تمكنت فرقة الإنقاذ والإسعاف للحماية المدنية على مستوى مرتفعات الشريعة في ولاية البليدة، من إنقاذ 23 شخصا، منهم 14 طفلا، كانوا ضمن رحلة سياحية نظّمتها روضة أطفال، بعدما تعرضوا لانخفاض درجات الحرارة في أجسامهم أو انخفاض نسبة السكر في الدم.

وفي التفاصيل، علمت “النهار” بأن فرقة الإنقاذ والإسعاف للحماية المدنية، نفذت، صبيحة أول أمس الجمعة، 26 تدخلا ميدانيا، بين الساعة 11 صباحا إلى غاية التاسعة ليلا، حيث تم إسعاف 23 شخصا، من بينهم 14 طفلا كانوا ضمن رحلة لإحدى روضات الأطفال.

وحسب المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية، فإن من بين الضحايا رضيع يبلغ من العمر 6 أشهر، تعرض لهبوط شديد في درجات الحرارة، قبل أن يتم إسعافه في سيارة الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية، مع إصدار توصية لعائلته بمغادرة منطقة الشريعة.

ومن بين الحالات المسجلة أيضا، حالات إصابة بانخفاض في نسبة السكر، وحالة واحدة أصيبت بأزمة ربو، كما تم إسعاف 5 أشخاص تعرضوا لجروح ورضوض جراء السقوط بسبب الثلوج الكثيف.

كما تدخلت فرقة الحماية المدنية لمساعدة مركبتين تعرضتا للانحراف عن المسار واصطدامهما بالثلوج، إلى جانب إنقاذ وإسعاف قطتين بعد تجمّدهما بالثلوج وتدفئتهما.

وفي ولاية البويرة، أسفرت تدخلات مصالح الحماية المدنية وعناصر الجيش، ليلة الجمعة إلى السبت، عن تحرير 12 مركبة علقت في الثلوج، وإنقاذ عائلات كان على متنها.

وأوضحت مصادر “النهار”، أن 12 مركبة مأهولة بعائلات حاصرتها الثلوج وعلقت في مرتفعات تيكجدة بإقليم ولاية البويرة، قبل أن تتدخل قوات الجيش ومصالح الحماية المدنية، وذلك على مستوى منطقة “شالي دي كاف” على بعد كيلومترين من المركز السياحي في تيكجدة.

وتمت في عمليات الإنقاذ تلك، الاستعانة بكاسحات الثلوج لفتح الطريق والمسالك أمام العالقين.

وحذّرت مصالح الحماية المدنية، زائري مواقع تيكجدة، من الابتعاد عن المركز السياحي نظرا لصعوبة التحرك في المسالك المؤدية إلى منطقة “أسول” أو “شالي دي كاف” ومنطقة “حلوان” و”تيزي جعبوب” بسبب الصقيع، وتحول الطرق إلى أرضية زلجة.