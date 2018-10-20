إنقاذ 29 لاجئا سوريا قبالة السواحل القبرصية

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إنقاذ 29 لاجئا سوريا قبالة السواحل القبرصية
بقلم حكيم ش

أعلنت الشرطة القبرصية أن فرق الإنقاذ القبرصية إنتشلت، أمس الجمعة، 29 لاجئا سوريا خرجوا من لبنان في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى قبرص على متن زورق مطاطي.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن قواتها البحرية تتبعت اللاجئين على الرادار أثناء إبحارهم قبالة الطرف الجنوبي الشرقي من قبرص ورافقتهم إلى أحد موانئ الصيد.

وكان على متن الزورق 14 رجلا وست نساء وتسعة أطفال دون سن الـ16.

وأخبر اللاجئون الشرطة القبرصية بأنهم فروا من منازلهم في سوريا و لجؤوا إلى لبنان ومن هناك أبحروا إلى قبرص.

وبعد التأكد من هوياتهم نُقلوا إلى مركز استقبال مؤقت بالقرب من نيقوسيا، حيث يتوقع منهم تقديم طلب للجوء السياسي.


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