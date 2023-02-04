إنقاذ 3 أشخاص عالقين في جبل بني ورثيلان بسطيف

تمكنت الحماية المدنية، اليوم السبت، من إنقاذ 3 أشخاص كانوا عالقين في جبل بني ورثيلان شمال غرب ولاية سطيف.

كما أفاد بيان المصلحة، “أنها تدخلت الليلة الماضية في عملية البحث عن ثلاثة شباب من المنطقة، تبلغ أعمارهم 26، 28 و33سنة”. “استحال عليهم الرجوع إلى ديارهم”. بعد جولة قادتهم إلى جبل آزرو شمال البلدية، بسبب الضباب والظلام والتضاريس الوعرة للمكان”. “الذي يتميز بالانحدار الشديد”.”

وحسب البيان ذاته، فإن الحماية بقيت في اتصال دائم بهؤلاء الشباب العالقين، بين دشرتي أمزين وبوغرم. وتوجت العملية بعد 6 ساعات من الوصول إليهم والعودة بهم سالمين إلى ديارهم في حدود الساعة الثانية من صبيحة اليوم.