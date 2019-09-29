إنقاذ 5 «حراڤة» وهلاك آخر بسواحل غرب تيبازة

تدخلت، ليلة أول أمس، القوات البحرية بتيبازة من أجل إنقاذ 5 «حراڤة»، فيما تم انتشال الضحية السادس جثة هامدة.

وحسب مصادر عليمة لـ «النهار»، فإن «الحراڤة» ينحدرون من ولايتي تيبازة والجزائر العاصمة.

كانوا قد انطلقوا في هجرة غير شرعية من شواطئ الداموس.

ليتم رصدهم من طرف القوات البحرية التي تدخلت على الفور بعد تعرض قاربهم إلى عطب.

على بعد 12 ميلا بحريا من الداموس وتمكنت من إنقاذ 5 شباب.

فيما تم انتشال جثة الضحية السادس.

ليتم بعد ذلك إجلاؤهم ونقلهم إلى مستشفى المهام بشرشال لتلقي العلاج، فيما تم نقل الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث.