إنقاذ 6 صيّادين من الموت بعد احتراق قاربهم وغرقه في سواحل عنابة
تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل في عنابة من إنقاذ خمسة بحارة من موت وشيك، بعد احتراق سفينتهم وغرقها في البحر، موازاة مع إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف عند الحادث عن كثب ومرافقة الضحايا.
وأوضح بيان صحافي لمديرية الحماية المدنية لعنابة، تحوز “النهار” نسخة منه، أن وحدتها الرئيسية تدخلت في حدود الساعة السادسة صباحا و 43 دقيقة من أجل إسعاف خمسة صيادين غرقى، بعد إنقاذهم من طرف البحرية الوطنية، إثر تعرض قارب الصيد الخاص بهم إلى حريق في عرض البحر.
وذكرت مديرية الحماية المدنية في بيانها الصحافي، أن الضحايا رجال.
كما تتراوح أعمارهم بين 24 و 49 سنة، يعانون من انخفاض في درجة الحرارة، وفي حالة صدمة.
وقد قدمت لهم الإسعافات الأولية وتم نقلهم إلى القطاع الصحي بوسط المدينة.
من جهته، مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية عنابة، عز الدين بوكزاية، أكد غرق سفينة “الجياب محمد زكرياء (ع ن) 1060” ذات طول 21 مترا، بعد اشتعال النيران فيها عند الساعة السادسة صباحا، مشيرا إلى نجاة طاقم السفينة المتكون من ستة أفراد، وتدخل سفن النجدة التابعة لحراس السواحل لإخماد الحريق، كما رجح سبب الحريق لشرارة كهربائية بمحركها.
من جهتها، كشفت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، عبر صفحتها الرسمية، أن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، كلّف إطارات من الإدارة المركزية للوزارة للتنقل إلى ولاية عنابة للوقوف عند حيثيات غرق السفينة، مع الاطمئنان على المهنيين الناجين ومرافقتهم.
عصابة تحاول اقتحام المحكمة لتحرير موقوف في عنابة!
كما أوقفت مصالح أمن ولاية عنابة، نهاية الأسبوع المنصرم، عصابة من ستة أشخاص مشتبه فيهم بإحداث شغب وفوضى بمحيط مقر محكمة عنابة الابتدائية.
ومحاولة الاعتداء على رجال الأمن وموظفي المحكمة بالألعاب النارية والشماريخ، احتجاجا على الأمر بإيداع صديقهم رهن الحبس المؤقت. لتورطه بجريمة يعاقب عليها القانون.
كما أوضحت مصادر مقربة لـ”النهار”، أن خلال تقديم أحد الموقوفين من طرف أمن عنابة أمام نيابة الجمهورية في محكمة عنابة. مساء الأربعاء المنصرم،
وهي الجهة التي أمرت بتحويل ملفه للمحاكمة بنظام المثول الفوري. بعد استكمال إجراءات التحقيق الأمني والقضائي معه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاكمته.
وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، وفور أمر رئيس جلسة المحكمة الابتدائية بإيداع المشتبه فيه رهن الحبس المؤقت.
تفاجأ عناصر الأمن العاملين في مقر المحكمة بمحاولة عصابة مكونة من بعض الشباب اقتحام المحكمة، والاعتداء على رجال الأمن وموظفي المحكمة بالألعاب النارية والشماريخ.
قبل أن يتم تطويق المكان وتدخل تعزيزات أمنية وتأمين مقر المحكمة.
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