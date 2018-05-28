إنقاذ 65 مهاجرا غير شرعي بمضيق جبل طارق في إسبانيا

أنقذت اليوم الاثنين مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية 65 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن 4 قوارب الوصول إلى جنوب إسبانيا.

وأفادت وسائل الاعلام الاسبانية أن تم رصد في الصباح الباكر من اليوم3 قوارب كانت تقل على متنها17 حراڨة من بينهم امرأتان.

وأضافت ذات المصادر فإن مركب الإنقاذ البحري سافامار أركتوروس إنقذ هؤلاء المهاجرين ونقلهم باتجاه ميناء هذه المدينة.

حيث تم التكلف بهم الفرق الطبية والاجتماعية التابعة للصليب الأحمر، وكذا للسلطات المحلية وقدمت لهم المساعدات والإسعافات الضرورية.

وفي ذات السياف تمكن مركب الإنقاذ سالفامار كادير منرصد بدوره خلال نفس اليوم بواسطة دوريات البحث التي تم وضعها بمنطقة مضيق جبل طارق.

أين تم العثورعلى قاربا على متنه مجموعة من الحراڨة وذلك على بعد حوالي25 ميل بحري جنوب غرب طريفة .

كما تم نقل هذه المجموعة من المهاجرين السريين التي كانت تتكون من 48 شخصا من بينهم 15 إمرأة إلى ميناء بارباطي