إنقاذ 72 حراق من بينهم حامل و14 طفلا بعد إنقلاب قاربهم

أنقذت منظمة “إس أوإس ميديتراني”للإغاثة غير الحكومية 72مهاجرا غير شرعي غالبيتهم من دول غرب إفريقيا في عرض البحر المتوسط.

وفي بيان لذات المنظمة اليوم الثلاثاء أنه تم نقل الناجين إلى ميناء”بوزالو” في جزيرة صقلية جنوب إيطاليا.

مشيرة إلى أن من الناجين سيدة حامل و14 طفلا بدون أسرهم.

وحسب شهادة الناجين فقد رأو قاربا يحمل نحو 30 شخصا وهو يغرق مؤكدين أن 21 منهم قد توفوا من بينهم أربع نساء.

كما أضاف الشهود أن قوات خفر السواحل الليبية أوقفت نحو 90 شخصا كانوا على متن زورق متوجه إلى السواحل الإيطالية.