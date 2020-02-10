إنقطاع التزود بالماء الشروب عبر 4 بلديات في العاصمة

أعنلت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن إنقطاع التزود بالماء الشروب اليوم على مستوى بلديات 4 بلديات في العاصمة.

وأفادت سيال في بيان لها أن الشركة ستشرع اليوم الإثنين ابتداء من الساعة الـ 8 صباحًا إلى غاية 18:00 مساءاَ، بالقيام بأشغال إصلاح قناة رئيسية لنقل المياه، في كل من بلدية تسالة المرجة.

وأضافت أن الاشغال ستتسبب في وقف في عملية توزيع المياه الشروب على مستوى بلدية الدويرة بحي 1040 مسكن، الرمضانية، وسط مدينة الدويرة، الطاحونة القديمة، محمد بن محمد، حي 350 مسكن، حي مولين، طريق الرحمانية، المقام ومستشفى الدويرة، و بلدية بئرتوتة حي 1194 مسكن سيدي أمحمد، حي 2160 مسكن.

بالإضافة إلى بلدية تسالة المرجةبحي 1310 و932 مسكن، و بلدية أولاد شبل حي 3216 مسكن، المحمدية ودوار الشعيبية.

وأكدت سيال أن عودة عملية التزويد بالمياه الشروب ستكون في نفس اليوم على الساعة السادسة مساء.