إنقطاع الماء بهذه البلديات في العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال”، عن إنقطاع في عملية التزويد بالماء الشروب على مستوى عدة بلديات بالعاصمة.

وأوضح بيان للشركة، أن هذا الإنقطاع جاء بسبب قيامها اليوم الثلاثاء بأشغال لإصلاح تسرب هام على مستوى قناة الرئيسية لنقل المياه الشروب بقطر 250 ملم على مستوى بلدية بئر مراد رايس.

وإنجر عن هذه الأشغال إنقطاع في عملية التزويد بالماء الشروب على مستوى هذه البلديات:

بلدية حيدرة، كليا، وبلدية بئر مراد رايس “سعيد حمدين من جهة عدل، وجزء من تيقصراين 104 مسكن، تعاونية إتاسادي، وقرية تيقصراين”، وحي كونكورد وجزء من سليمان عميرات.

وتعلم سيال زبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأنّ العودة لبرنامج التوزيع المعتاد ستستأنف تدريجيا عند نهاية الأشغال. وامتلاء الخزانات الرئيسية، ابتداء من أمسية يوم الأربعاء 31 جويلية 2024.