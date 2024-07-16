إنقطاع الماء في هذه الأحياء بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال-، عن تسجيل عطب تقني على مستوى محطة الضخ بالرويبة، مما سيتسبب في تأخير برنامج التوزيع على مستوى عدة أحياء ببلدية الرويبة.

وحسب بيان للشركة، يتعلق الأمر بكل من حي كادات، وحي 1540 مسكن اجتماعي السواشات.

بالإضافة إلى حي 1100 مسكن ترقوي خاص مدغري، والحي العسكري 200 مسكن و أحياء إنفوربا.

ووسط مدينة الرويبة، والتعاونيات، وأحياء سوناكوم، وفيدال، وحي المستشفى ومستشفى الرويبة.

وستتم العودة لبرنامج توزيع خاص تدريجيا ابتداءا من الساعة 18:00 ليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024.