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إنقطاع المياه على هذه البلديات بتيبازة

بقلم نادية بن طاهر
إنقطاع المياه على هذه البلديات بتيبازة
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أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر -سيال-، عن تذبذب في تشغيل محطة الضخ باكورة بشرشال، بسبب التجارب التقنية في إطار ربط محطة معالجة المياه سيدي عمر بمياه سد كاف الدير.

وجاء في بيان للشركة، أنه سينجر عن هذه الأشغال تذبذبات في عملية التوزيع على مستوى بلدية شرشال بحي بن صالح، وحي بركان، وحي باكورة، وحي 452 مسكن باكورة وأحياء الحمدانية.

وكذا بلدية تيبازة، بحي البلج، وحي بن عودة، وحي اطويل، وحي مرابط، واد اومازر.

وأشارت سيال إلى أن العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بعد نهاية الأشغال، ابتداءا من أمسية يوم الثلاثاء.

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