إنقطاع في التزويد بالماء اليوم بسيدي موسى

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” عن إنقطاع الماء الشروب، اليوم الأحد، ببلدية سيدي موسى.

وأفادت “سيال”، في بيان لها، أن إنقطاع التزويد بالماء الشروب سيكون على مستوى كل من حي 300 سكن، وولاد ألال، حي متيجي، حي المكتوب، حي كابيتان سعيد، وحي بوقرا 1 و2 ببلدية سيدي موسى.

وذلك بسبب أشغال للشركة في المنطقة الخاصة بتركيب جزء هيدروليكي على أنبوب توزيع رئيسي، بمحطة الضخ لسيال بسيدي موسى، والتي ستقام من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء.

وأوضحت سيال أن عودة إمدادات مياه الشرب سيكون تدريجيا اليوم الأحد، فور الإنتهاء من الأشغال.

كما طمأنت سيال القاطنين بالبلدية بأنه سيتم تسخير خزانات للمياه لضمان الإستخدامات ذات الأولوية في المؤسسات العامة والمستشفيات..