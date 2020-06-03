إنقطاع في توزيع المياه الشروب ببعض بلديات العاصمة

أعلنت شركة سيال للمياه اليوم الاربعاء عن إنقطاع التزويد بالمياه عقب وقوع عطب على مستوى قناة قناة توزيع رئيسية في القبة بالعاصمة.

وأوضح بيان شركة سيال ان إنقطاع المياه سيكون إبتداء من ليلة الاربعاء إلى الخميس وهذا إلى غاية الإنتهاء من إصلاح العطب.

هذا وقد مست الإنقطاع كل من:

أحياء بلدية بلوزداد

أحياء ببلدية القبة “جزئيا”

أحياء ببلدية سيدي أمحمد “جزئيا”

أحياء بلدية حسين داي “جزئيا”

وأشارت سيال في بيانها إلى ان أشغال الإصلاح تمّ الشروع فيها وخدمة التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا.

كما سخّرنا شاحنات ذات صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية مثل المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه.