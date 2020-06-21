إنهاء حالة الطوارئ في إسبانيا وفتح الحدود مع دول أوروبا

رفعت السلطات في إسبانيا، حالة الطوارئ التي فرضتها لإحتواء إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت الحكومة الإسبانية، استئناف فتح حدودها أمام أغلب الدول الأوروبية.

هذا وتبقى الحدود الإسبانية مفتوحة أمام جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء البرتغال، وأمام الدول الأعضاء في “منطقة شينغن” من خارج التكتل وبريطانيا.

وسيتسنى للإسبان اعتبارا من اليوم الأحد، التنقل بحرية في أنحاء البلاد، بعد حجر صحي فرض منذ 14 مارس الماضي.

وبدأت إسبانيا على مدى الأسابيع الماضية، تخفيف إجراءات العزل العام تدريجيا.

وتُحصي إسبانيا، أكثر من 245 ألف إصابة بالمرض، بينهم 28 ألف وفاة.