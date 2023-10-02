إنهاء مهام توفيق حكار.. وحشيشي رئيسا مديرا عاما جديدا لسوناطراك

أنهيت اليوم الاثنين مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” توفيق حكار. وتم استخلافه بـ “رشيد حشيشي”.

وشغل حكار، منصب رئيس مدير عام للشركة منذ تاريخ السادس من شهر فيفري 2020.

وقد جرى اختيار شخص رشيد حشيشي لتولي منصب مدير عام مجمع سوناطراك.

وتمت مراسم تنصيب الرئيس المدير العام للمجمع البترولي اليوم بمقر سوناطراك اين جرت مراسم تسليم واستلام المهام.

وشغل حششيشي منصب الرئس المدير العام سابقا من أفريل 2019 الى غاية نوفمبر 2019.