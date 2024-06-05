إنهاء مهام مدير الجزائرية للمياه ومدير الموارد المائية بتيارت

قررت وزارة الري، انهاء مهام مدير الجزائرية للمياه بولاية تيارت، حسب ما أفادت به إذاعة تيارت الجهوية عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك.

وذلك على خلفية أزمة المياه التي عرفتها مدينة تيارت.

كما أنهت وزارة الري أيضا مدير الموارد المائية لولاية تيارت. يضيف المصدر ذاته.

وللإشارة، فقد حل كل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد، ووزير الري طه دربال، أول أمس الاثنين، بولاية تيارت.

وتأتي الزيارة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد، بخصوص التزود بالماء الشروب بالولاية.

وتم خلال زيارة العمل تسطير برنامج استعجالي واستثنائي من شأنه تحسين تزويد ساكنة الولاية بالمياه الصالحة للشرب، علاوة على تفقد عدد من المشاريع الهامة ذات الصلة.

ومن جهتها، بادرت المديرية العامة الحماية المدنية ممثلة بتدعيم المديرية الولائية ب 11شاحنة صهريج من أجل المساهمة في عملية توزيع الماء الشروب تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وموزاة مع هاته العملية تم تنصيب خلية متابعة للعملية على مستوى مركز التنسيق العملي تحت إشراف السيد مدير الحماية المدنية لولاية تيارت.