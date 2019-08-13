إنهاء مهام مدير عام الديوان المهني للحليب

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
انتشل أعوان الحماية المدنية، جثة عجوز في حالة متقدمة من التعفن من داخل منزلها بحي المنظر الجميل بعاصمة الولاية الوادي.
المتوفية كانت تقطن في منزلها لوحدها،…
أوقفت مصالح أمن دائرة عين فكرون بأم البواقي، شابا يبلغ من العمر 22 سنة مشتبه به في قضية محاولة القتل العمدي بإستعمال مسدس تقليدي الصنع.
وتعرض…
سجلت الوكالة الوطنية للنفايات، جمع حوالي 40 ألف طن من نفايات الأضاحي، الخاصة بالعيد.
ونقلت الإذاعة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن المكلفة بالإعلام في الوكالة، سارة تازورت،…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
سياسة الخصوصية
التعليقات (0)