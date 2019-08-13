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إنهاء مهام مدير عام الديوان المهني للحليب

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إنهاء مهام مدير عام الديوان المهني للحليب
بقلم النهار أونلاين

أنهى اليوم الثلاثاء، وزير الفلاحة مهام المدير العام للديوان المهني للحليب ومشتقاته مراد عليم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=688039

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