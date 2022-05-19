إنهاء مهام والي ولاية خنشلة بوزيدي علي

وسيخصص الاجتماع لدراسة ومتابعة البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر،وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية.

بالاضافة الى عرض حول النهوض بالصناعات الكهربائية، باعتبارها أداة فعّالة لترقية الصادرات.

كما يتناول المجلس مسائل ذات علاقة بالحياة اليومية للمواطن، إلى جانب المصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية.

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استقبل، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس جهاز الاستثمار الرياضي في قطر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “بي إن سبورت” ناصر الخليفي.

ناصر الخليفي يؤدي زيارة ودية إلى الجزائر، في إطار التعاون وآفاقه. خاصة في تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها ولاية وهران.

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