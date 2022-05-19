إنهاء مهام والي ولاية خنشلة بوزيدي علي
انهى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود اليوم الخميس مهام والي ولاية خنشلة بوزيدي علي. وجاء قرار إنهاء مهام والي ولاية خنشلة بأمر من رئيس الجمهورية.
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تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا، يقضي بانهاء مهام “نزيه برمضان” المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج.
وجاء قرار إنهاء مهام نزيه برمضان بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فيفري سنة 2022.
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وسيخصص الاجتماع لدراسة ومتابعة البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر،وتموين السوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية.
بالاضافة الى عرض حول النهوض بالصناعات الكهربائية، باعتبارها أداة فعّالة لترقية الصادرات.
كما يتناول المجلس مسائل ذات علاقة بالحياة اليومية للمواطن، إلى جانب المصادقة على مشاريع قوانين ومراسيم رئاسية.
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استقبل، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس جهاز الاستثمار الرياضي في قطر، ورئيس مجلس إدارة مجموعة “بي إن سبورت” ناصر الخليفي.
ناصر الخليفي يؤدي زيارة ودية إلى الجزائر، في إطار التعاون وآفاقه. خاصة في تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها ولاية وهران.
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كما إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس جمهورية النيجر السابق محمدو إيسوفو الذي أدى زيارة إلى الجزائر.
وحضر اللقاء كل من وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
وخلال اللقاء إستعرضا بطرفان القضايا التي تخص الشأن الإقليمي ومنطقة الساحل بخصوص الامن في المنطقة. اضافة إلى القضايا الإقتصادية والسياسية المشتركة بين البلدين.