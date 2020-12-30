إنهاء مهام 11 متصرفا إداريا عينتهم العدالة لتسيير شركات خاصة

تم اليوم الأربعاء، إنهاء مهام 11 متصرف إداري عينتهم العدالة لتسيير شركات خاصة.

وكان المتصرفون الاداريون على رأس شركات يتواجد أصحابها محل متابعات.

وقد تم تكليف إطارات من داخل المؤسسات الخاصة المعنية بضمان تسييرها مؤقتا.

ويتعلق الأمر بمتصرفين إداريين الذين تم تنصيبهم، في المجمعات التي يتواجد أصحابها في السجن، وهي كالآتي:

مجمع طحكوت، للمسير مباركي ابراهيم/ مجمع حداد ETRHB، المسير بن علاق عبد الحق./ مجمع كونيناف، KOUJC المسير فراقنة منصف.

مجمع شلغوم AMNHYD المسير حسني كريم/ مجمع كوندور بن حمادي، المسير دريسي بن علي / مجمع سوفاك عولمي، المسير شارب ناصر.

بالإضافة الى المسير آيت منصف سالم لمجمع ملزي، والمسير سدراتي لمين لمجمع معزور.

وكذا مجمع عرباوي GLOBALE GROUPE المسير قايد قصبة كمال، مجمع بايري ival المسير دريس مراد، مجمع خربوش المسير قرموش سفيان.