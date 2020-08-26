أنهى وزير الموادر المائية أرزقي براقي اليوم عدد من المسؤولين من على رأس الجزائرية للمياه بسبب سوء التسيير.

وأوضح بيان الوزارة أنه تم إنهاء مهام 26 مديرا ولائيا للجزائرية للمياه

وحسب بيان لديوان وزارة الموارد المائية فإن القرار جاء بعد تسجيل نقائص هامة في تسيير الخدمة العمومية للماء وبعد عملية تفتيش وتقيم واسعة، سيما التذبذبات التي سجلت خلال ايام عيد الاضحى.

وأضاف البيان أن عملية تفتيش معمقة أثبت أن التذبذبات في التزوّد بالماء الشروب بولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة راجعة الى سوء التسيير.