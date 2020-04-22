أنهى مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 أفريل، مهام 7 سفراء فوق العادة ومفوضين للجزائر.

وحسب العدد الأخير في الجريدة الرسمية، تم إنهاء مهام 7 سفراء فوق العادة ومفوضين للجزائر، وإحالتهم على التقاعد، ابتداء من 15 أفريل الجاري.

ويتعلق الأمر بكل من عمار عبة، بلندن، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

منور ربيعي، بالخرطوم، جمهورية السودان، فؤاد بوعتورة، ببراغ، جمهورية التشيك.

كما تم إنهاء مهام أمحـمد عشاش، بهافانا، جمهورية كوبا، ساعد بن العابد، بدار السلام، الجمهورية المتحدة لتنزانيا.

بالإضافة الى بن عودة هامل، ببيونس إيرس، جمهورية الأرجنتين، مولاي محـمد قنديل، ببارن، كونفيدرالية سويسرا.