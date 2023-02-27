إنهيارات ثلجية تهدّد كاليفورنيا

تتعرض ولاية كاليفورنيا الأميركية لعواصف ثلجية، إعتبرها خبراء الأشد والأقسى منذ عقود. وأن أخطر ما فيها حدوث إنهيارات ثلجية. وعدم تحمل البنية التحتية لهذه التقلبات المناخية.

وأغلقت الثلوج بعض الطرق السريعة الرئيسية، مثل أجزاء من الطريق السريع الذي يربط المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وحذّرت السلطات من عاصفتين شتويتين قويتين ستحدثان تأثيرات كبيرة على المناطق الداخلية في شمالي كاليفورنيا حتى وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وبحسب خدمة الأرصاد الجوية الأميركية، فإنه قد يكون لتساقط الثلوج عواقب خطيرة وربما مميتة على الطرق في جنوب كاليفورنيا. كما تم وضع نظام إنذار من الفيضانات في أجزاء من لوس أنجلوس وفينتورا وسانتا باربرا على ساحل المحيط الهادئ.

من جهته قال الخبير البيئي، الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، أنه بدأت المتساقطات من يوم الخميس، ومن المتوقع أن تصل الثلوج بارتفاع 5 أقدام على قمم الجبال العالية بحسب دائرة الأرصاد الأميركية.

التغيرات المناخية تسببت في غزارة الأمطار والفيضانات في مناطق. وفي المقابل ندرة متساقطات وجفاف في مناطق أخرى من العالم. كما أن الخطر الأكبر يكمن في الانهيارات الثلجية التي يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على السكان والطرقات.

الانهيارات الأرضية أيضا من الممكن أن تؤدي إلى خسائر كبير، وهو ما حدث في انهيار ضفة نهر. ما تسبب بسقوط مركبات وأشجار، وقد يتكرر في مناطق أخرى.

كذلك البنى التحتية لم تعد قادرة على تحمل تداعيات التغيرات المناخية، وستكون عاجزة عن استيعاب كمية المتساقطات. وبدأت السلطات اتخاذ إجراءات احترازية تضمنت إغلاق مدارس وشركات. لأن الثلوج ببعض المناطق وصلت إلى أكثر من 50 سنتيمتر.

كما أن تساقط الثلوج في كاليفورنيا لم يسبق له مثيل، وخلال اليومين الماضيين تعرضت عدة مناطق لكثافة ثلجية وغزارة فيضانات. الثلوج الكثيفة تصاحبها رياح قوية وانعدام للرؤية. لذلك طالبت السلطات من سكان كاليفورنيا البقاء بمنازلهم لتقليل الخسائر.

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