إن أمناس.. توقيف 3 أجانب مسلحين وحجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس 

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بإقليم القطاع العملياتي شمالي شرق ان امناس بالناحية العسكرية الرابعة أمس من توقيف 3 أشخاص مسلحين من جنسية أجنبية .

وحسب بيان وزارة الدفاع العملية مكنت من حجز بندقية رشاشة من نوع fmpk، وبندقية قناصة، وكمية كبيرة من الذخيرة وسيارة من نوع طويوطا “ستايشن”. بالإضافة إلى حجز جهاز ثريا وجهاز اتصال لاسلكي وهاتفين نقالين.

كما مكنت العملية من حجز 1238445 قرصا مهلوسا من ونوع بريغابالين بالإضافة إلى أغراض أخرى .

وأكد البيان أن هذه العملية النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الوطني الشعبي على تطهير بلادنا من آفة الإرهاب ومحاربة جميع أنواع الجريمة المنظمة والحفاظ على أمن واستقرار الوطن.