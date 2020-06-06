إيتوزا.. تقليص عدد الزبائن في الحافلات إلى 25 راكبا ونظام جديد للدفع

قلصت الشركة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري للجزائر “إيتوزا” عدد زبائنها على متن حافلاتها إلى 25 راكبا فقط بدل 100 راكب، تحسبا لإستئناف نشاطاتها بعد الحجر الصحي.

وكشف المكلف بالإعلام للشركة، حسان عباس، اليوم السبت في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ايتوزا اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية تحسبا لإستئناف نشاطاتها بعد الحجر.

مشيرا ان من ابرز هذه الإجراءات هي عزل المساحة التي يحتلها السائق من خلال وضع حواجز تبعده عن بقية المسافرين.

بالإضافة إلى تقليص عدد الزبائن إلى 25 راكبا بدل من 100 راكب قبل تفشي فيروس كورونا.

وأشار ذات المصدر أنه من بين الإجراءات الوقائية الإحترازية التي ستطبقها أيضا هي تعقيم الحافلات قبل مغادرتها المستورع.

وأضاف المكلف بالإعلام لذات الشركة أن “الشركة تتجه نحو رفع عدد الحافلات مع تخفيض مدة الإنتظار إلى 15 دقيقة بين إقلاع الحافلة الأولى وووصل تلك التي تليها مع تقليص من عدد المحطات بعد إعلام الزبون بذلك”.

كما أشار ذات المسؤول أنه الشركة إختارت صيغة “جديدة للتسعيرة ومدة تذكرة النقل حيث سيتم بيع تذاكر صالحة لمدة أسبوع بسعر 200 دج وأخرى صالحة لمدة 15 يوم بسعر 500 دج”.