إيداع الكتروني ودورتان لمناقشة مذكرات الماستر والدكتوراه

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دورتين لمناقشة مذكرات نهاية التخرج “ماستر ” ورسائل الدكتوراه، الأولى في شهر جوان والثانية في شهر سبتمبر.

وحسب التعليمة الموجهة إلى المؤسسات الجامعية، فقد تم تحديد دورة جوان بالنسبة للطلبة اللذين أنهوا مذكراتهم والراغبين في المناقشة في شهر جوان، مع تحديد تاريخ 10 جوان كآخر أجل للإيداع في هذه الدورة.

أما دورة سبتمبر، فتخص الطلبة الراغبين في تأجيل المناقشة، ويتم ايداع مذكراتهم في الفترة الممتدة من 1 إلى 10 من شهر سبتمبر.

وحسب التعليمة، فإن المناقشات ستتم وفق التدابير اللازمة، والمتمثلة في إيداع المذكرات الكترونيا من طرف الأستاذ المشرف أو الطالب المرفقة بتقرير قبول المناقشة في الآجال المحددة أعلاه.

ويتم تحديد تواريخ المناقشة بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمناقشة من طرف الإدارة.

ويشترط في المناقشة، أن تكون حضوريا، وتقتصر على المعنيين فقط المترشحين وأعضاء المناقشة مع ضرورة احترام التدابير الصحية الوقائية اللازمة بصرامة من طرف الطلبة الأساتذة والإداريين بوضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.

كما أن أبواب ونوافذ قاعات المناقشة، يجب أن تكون مفتوحة مع منع أي شكل من إشكال الاحتفائيات أو الإكراميات.