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إيداع المدير التقني للمؤسسة الوطنية للنقل البحري “كنان” الحبس المؤقت

بقلم نجيبة سماي
إيداع المدير التقني للمؤسسة الوطنية للنقل البحري “كنان” الحبس المؤقت
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أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. بإيداع المدير التقني للمؤسسة الوطنية للنقل البحري “كنان” المدعو (س.د.م) الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية الحراش.

ويأتي هذا على خلفية متابعته بتهم فساد تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه .01/06 وهي المشاركة في التبديد العمدي لاموال العمومية. إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات من اجل الامتناع عن اداء عمل من أداء عمل من الاعمال الوظيفة.

قضية الحال حسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار من مصادر قضائية تتعلق بإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات وتجاوزات في تسيير الشركة الوطنية للنقل البحري وتبديد المال العام .

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رابط دائم : https://nhar.tv/K1OWN
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