إيداع الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد بإيداع الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول. المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.

وحسب مصادر قضائية حصرية للنهار اولاين تم إيداع ضيافات نسيم الحبس رفقة 5 أشخاص آخرين. من بينهم المدعو (ط.م) المدير العام للشركة الجزائرية لانشاء المنجزات و الهياكل المعدنيةcpa alrim.

كما تم وضع عدد من أفراد ضيافات نسيم من بينهم زوجته وشقيقيه و زوجة شقيقه ايضا تحت إجراء الرقابة القضائية و منعهم من السفر الى الخارج.

في حين تم وضع أيضا بقيةالمتهمين و يتراوح عددهم 32 متهم تحت اجراء الرقابة القضائية و الإفراج المؤقت. و البعض الاخر لايزال التحقيق معهم جاري لحد الساعة من قبل قاضي التحقيق.

وجاء هذا القرار بعد ان وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. من بينها إساءة إستغلال الوظيفة ،و تبديد اموال عمومية .

و للتذكير تقديم ضيافات رفقة المدعو طايان مختار الرئيس و من معهم يوم امس امام وكيل الجمهورية للتحقيق معهم في قضايا فساد. من بينهم 4 مدراء مركزيين وموظفيين اخرين ،حيث تم جلبهم من قبل عناصر المصلحة المركزية لمكافحة الاجرام المنظم بسحاولة .