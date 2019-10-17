إيداع بهاء الدين طليبة حبس الحراش

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، مساء اليوم الخميس، بإيداع البرلماني ورجل الأعمال بهاء الدين طليبة الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وكان طليبة قد جرى تقديمه في وقت سابق، للمثول أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد.

ووجهت لطليبة، حسب مصادر “النهار أونلاين”، ثلاث تهم كلها ثقيلة.

ويواجه البرلماني المثير للجدل تهم تبييض الأموال ومنح مزية غير مستحقة والتمويل الخفي لأحزاب سياسية.

وكان طليبة قد تم توقيفه أمس الأربعاء، في إقليم ولاية الوادي، أين كان يتخفى منذ عدة أيام، إثر قرار المجلس الشعبي الوطني رفع الحصانة عنه.

وقد اختفى طليبة لعدة أيام، وسط أنباء عن تمكنه من السفر للخارج عبر تونس، مستخدما منافذ برية يستعملها المهربون.

غير أن تحقيقات مصالح الأمن المختصة وعملية البحث عنه في عنابة والوادي، قادت إلى العثور عليه متخفيا داخل منزل أحد أقاربه بمسقط رأسه بالوادي.