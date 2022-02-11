إيداع رجل الأعمال أبركان رزقي مدير عام “سوجيميتال” و”الكسو” السجن بتهمة الفساد

أمر قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بالقطب المالي والإقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بإيداع رجب الاعمال المتهم ” أبركان رزقي” رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد.

وحسب مصادر ” النهار” فإن المتهم الذي يعد أول رجل متحكم في سوق تجارة معدن الألومنيوم بالجزائر، نسبت لهم تهما تتعلق بتبييض الأموال، الاستفادة من إمتيازات غير مبررة بمناسبة ابرام عقد أو صفقة مع الدولة، ومخالفة التنظيم والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات اداريه، واستيراد بضاعة محظورة.

وتم تقديم المتهم رزقي أركان أركان طرف أمن السحاولة أمام وكيل الجمهورية ليتم التحقيق معه بخصوص الوقائع المنسوبة إليه، قبل أن يحال على قاضي التحقيق الذي أصدر في ساعة متأخرة من ليلة أمس أمرا بايداعه رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.