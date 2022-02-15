إيداع شابين الحبس المؤقت لاشتباه تورطهما في حركتي الماك و رشاد

أمر قاضي التحقيق بالقطب المتخصص في مكافحة الارهاب و الجرائم العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة. بإيداع كل من المدعو (م.ب) و (م.ج) رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية.

وهذا بعد ان اتم الاشتباه تورطها في حركتي الماك و رشاد الارهابية.

المشتبه فيهما تم إعتقالهما بتاريخ بمدينة ازفون ولاية تيزي وزو بموجب مذكرة توقيف صادرة من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالجزائر.

لتتواصل بذالك عمليات ملاحقة نشاط جماعتي الماك و رشاد.

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