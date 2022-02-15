إيداع شابين الحبس المؤقت لاشتباه تورطهما في حركتي الماك و رشاد
أمر قاضي التحقيق بالقطب المتخصص في مكافحة الارهاب و الجرائم العابرة للحدود بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة. بإيداع كل من المدعو (م.ب) و (م.ج) رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية.
وهذا بعد ان اتم الاشتباه تورطها في حركتي الماك و رشاد الارهابية.
المشتبه فيهما تم إعتقالهما بتاريخ بمدينة ازفون ولاية تيزي وزو بموجب مذكرة توقيف صادرة من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالجزائر.
لتتواصل بذالك عمليات ملاحقة نشاط جماعتي الماك و رشاد.
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التماس عقوبات من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا لاطارات سابقة بأجينور
التماس عقوبات من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا لاطارات سابقة بأجينور
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا للمدير العام السابق للوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمصالح الثمينة الاخرى” اجينور” (م.ز).
كما تم التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت ما بين 3 الى 5 سنوات. لاطارات ومسؤولين اخرين سابقين يعملون بمختلف المصالح التابعة للمؤسسة.
كما جاءت هذه الالتماسات بعدما تمت متابعتهم بتهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والقانون. وإساءة إستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية.
وبالرجوع الى تفاصيل وحيثيات ملف قضية الحال، حسب ما دار في جلسة المحاكمة. انطلقت أواخر سنة 2020 بعد ارسال احد الموظفين رسالة مجهولة لمصالح الامن المختصة.
لتباشر ذات المصالح بعملية تحقيق واسعة مع 6 متهمين بالوكالة الوطنية لتحويل ووتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الاخرى “اجينور”.
من بينهم الرئيس المدير العام السابق (م.ز). وموظفين آخرين من بينهم مدير الوحدة (ر.م).
وجاء ذلك،بعد وجود خروقات من خلال ابرام صفقات مخالفة للقانون في مشروع تعبيد وتزفيت الاسطح التابعة بقيمة 400 مليون سنتيم. الذي انطلق سنة 2017 وتم نهايته سنة 2018. وحسب مادار في جلسة المحاكمة انه تم بطريقة مخالفة للقانون.
ومن جهة اخرى هيئة دفاع المتهمين اثناء تدخلها للمرافعة، صرحت ان مؤسسة الجينور هي مؤسسة عمومية و لديها دفتر شروط خاص بها.