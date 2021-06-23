إيداع شاب الحبس المؤقت بتهمة إهانة العلم الوطني

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد أمسية الأربعاء، بإيداع شاب رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. بتهمتي إهانة هيئة نظامية وإهانة العلم الوطني.

وحسب مصادر “النهار” فإن أمر ايداع المتهم المدعو “ب. ع” ذو العقد الرابع من العمر، لحبس الحراش. جاء عقب توقيفه من قبل مصالح الأمن بالعاصمة اليوم، على إثر حادثة اهانته للعلم الوطني.

حيث ظهر المتهم عبر فيديو تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وهو “يتبول” على الراية الوطنية، وعلى اثره أمرت نيابة محكمة سيدي أمحمد بفتح تحقيق في ملابسات الجرم الذي اقترفه المتهم.

ليتم على اثره تحديد هوية الفاعل، من خلال استغلال الفيديو الذي ظهر فيه وهو يقدم على فعلته في محاولة منه لاهانة العلم الوطني، أمام انظآر الجمهور.

وفي انتظار ما ستسفر عنه محاكمة المتهم من مستجدات أخرى، عقب استكمال إجراءات التحقيق.